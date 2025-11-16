رحلة عمرة هدية لسيدتين قبطيتين بمصر.. ماذا فعلت وزيرة التضامن؟

واقعة غريبة تصدرت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد فوز سيدة قبطية برحلة عمرة وزيارة بيت الله الحرام، وذلك من خلال قرعة عمرة تابعة لوزارة التضامن الإجتماعي المصرية،، فكيف حدث ذلك ؟ وماذا فعلت وزيرة التضامن بعد فوز السيدتان القبطيتان بقرعة العمرة؟.



قرعة عمرة هدية بوزارة التضامن



اختارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي 10 من أعضاء الفريق الميداني المشارك في تنفيذ المسح الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، من خلال قرعة للفوز برحلة عمرة تقديرًا لجهودهم.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية اليوم بديوان وزارة التضامن الاجتماعي.

الدكتورة مايا مرسي

مسيحية تشترك في قرعة العمرة

وخلال إجراء السحب، أعلنت إحدى الرائدات الاجتماعيات مسيحية الديانة عن رغبتها في المشاركة في سحب القرعة متمنية أن تفوز زميلتها التي تشتاق لزيارة بيت الله الحرام.

مسيحية تهدي عمرة لصديقتها المسلمة

وللمفارقة وعن طريق الصدفة البحتة، سحبت الرائدة الاجتماعية اسمًا لسيدة مسيحية أخرى فما كان من وزيرة التضامن الاجتماعي إلا أن منحت زميلتها المسلمة فرصة عمرة، تقديرًا لقيم المحبة والتآخي بينهما.

قبطية تفوز برحلة عمرة

مكافأة مالية للسيدتان القبطيتان

وبخصوص السيدتين القبطيتين، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي منحهما مكافأة مالية تعادل قيمة العمرة.

وتوالت المواقف الإنسانية حيث استأذنت سيدتان من الفائزين برحلة العمرة لإهدائها إلى أمهاتهم ووافقت الوزيرة.

١٠ فائزين برحلات عمرة

وأكدت مايا مرسي أن القرعة الأصلية كانت لاختيار 3 أسماء فقط، إلا أنه تقرر لاحقاً زيادة العدد ليصبح 10 فائزين من بين مشرفين ورائدات ومديري مديريات في مختلف المحافظات، وذلك تكريماً لكل من ساهم في إنجاح الحصر الوطني.

رحلات عمرة مكافأة

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد قدمت رحلات العمرة مكافأة، لمجموعة من المشاركين في الحصر الوطني للحضانات، وذلك تقديراً لجهودهم في تنفيذ مشروع الحصر الوطني على مستوى الجمهورية.

جاءت المكافأة على هامش المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات، والذي أجرته الوزارة خلال الفترة من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025.