قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

اختارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي 10 من أعضاء الفريق الميداني المشارك في تنفيذ المسح الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، من خلال قرعة للفوز برحلة عمرة تقديرًا لجهودهم.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية اليوم بديوان وزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال إجراء السحب، أعلنت إحدى الرائدات الاجتماعيات مسيحية الديانة عن رغبتها في المشاركة في سحب القرعة متمنية أن تفوز زميلتها التي تشتاق لزيارة بيت الله الحرام.

وللمفارقة سحبت الرائدة الاجتماعية اسمًا لسيدة مسيحية أخرى فما كان من وزيرة التضامن الاجتماعي إلا أن منحت زميلتها المسلمة فرصة عمرة، تقديرًا لقيم المحبة والتآخي بينهما.

مكافأة مالية

وبخصوص السيدتين القبطيتين، قررت الوزيرة منحهما مكافأة مالية تعادل قيمة العمرة.

وتوالت المواقف الإنسانية حيث استأذنت سيدتان من الفائزين برحلة العمرة لإهدائها إلى أمهاتهم ووافقت الوزيرة.