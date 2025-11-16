رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 29 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى Cairo ICT

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل ، الي معرض ومؤتمر القاهرة الدولى “Cairo ICT" لافتتاحه في دورته التاسعة والعشرين.

ويشارك عدد كبير من الشركات المحلية فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات والهيئات والأجهزة التابعة لها، لعرض أحدث التطورات فى القطاع التكنولوجى والتوسع فى استخدامات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، بهدف تحسين الإنتاجية والجودة وسرعة إتمام الخدمات بكفاءة.

ويشهد معرض Cairo ICT 2025 إطلاق منظومة جديدة للتوقيع الإلكترونى عن بُعد، إلى جانب توسيع خدمات الإيصال الإلكترونى بالتكامل مع أجهزة نقاط البيع.