بعد تطوير الفسطاط.. طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تطوير منطقة الفسطاط بالكامل ولابد من تواجد إدارة وتشغيل وصيانة لهذا المشروع الضخم للحفاظ عليه .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أطلب من رئيس الوزراء تواجد إدارة فاهمة يعني إيه إدارة مشروع الفسطاط الضخم ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هل كان فيه حد يتخيل من 4 سنوات إن الدولة المصرية هتقوم بتطوير منطقة الفسطاط بشكل كامل كما نراها الآن ".



وانبهر الإعلامي أحمد موسى، بحجم التطوير في منطقة الفسطاط، قائلا:" التطوير ده موجود في مصر وموجود في مصر القديمة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى ، :" تم تغيير شكل الحياة في منطقة الفسطاط وأصبح بها مشروعات تنموية كبيرة ".

