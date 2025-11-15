أحمد موسى: الرئيس السيسي يبني مصر الجديدة.. والفسطاط بها مساحات خضراء وأماكن ترفيهية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تطوير منطقة الفسطاط بالكامل وأصبح بها مساحات خضراء ومراكز تجارية وأماكن ترفيهية ومطاعم ومسرح.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منطقة الفسطاط أصبح بها فنادق وحركة سياحة متكاملة وأصبح بها مسرح روماني ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يبني مصر بجد وبيبني مصر الجديدة بمعنى الكلمة ".

أكمل الإعلامي أحمد موسى :" كنت في مرسى مطروح اليوم ورأيت حجم الإنجازات من الطائرة ورأينا حجم التغيير الهائل الذي حدث في مصر ".

لفت الإعلامي أحمد موسى ، :" إحنا اتفرجنا من الطائرة على حجم الإنجازات التي تم تنفيذها في مصر ".

