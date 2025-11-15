مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن اسم "تلال الفسطاط" جاء من ثلاثة تلال تعود أصولها إلى رماد حريق القاهرة الذي حدث في العصور الإسلامية، في فترات تاريخية معروفة لدى المتخصصين في التاريخ، ونُقل رماد هذا الحريق إلى هذه المنطقة التي كانت آنذاك مهجورة ومكونة من ثلاث "تباب"، وتحولت مع مرور الوقت إلى مقالب القمامة العمومية للقاهرة.

تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي

وتابع رئيس الوزراء، خلال تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي، الذي انطلق بأمسية رائعة للموسيقار عمر خيرت، أن هذه الحديقة تقع بجوار متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة، وكانت هذه المنطقة حتى سنوات قليلة مضت، تضم مخلفات ونفايات وحيوانات نافقة، كما كانت مياه البحيرات شديدة التلوث بالصرف الصحي، إلى جانب وجود منطقتين من أكبر المناطق غير الآمنة والعشوائية في مصر، وهما منطقتا "عزبة أبوقرن"، و"بطن البقرة"، ومناطق أخرى كثيرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه جَرَى إعداد تصميم وتخطيط لهذه المنطقة وعرضه على فخامة الرئيس، وكان توجيه فخامته بالبدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع، مُوضحًا أنه لإدراك حجم حديقة تلال الفسطاط، فإن مساحتها تعادل عشرة أضعاف مساحة حديقة الأزهر، ما يجعلها أكبر حديقة مركزية في منطقة الشرق الأوسط.