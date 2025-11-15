قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أخبار البلد

مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
تقرير صدى البلد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن اسم "تلال الفسطاط" جاء من ثلاثة تلال تعود أصولها إلى رماد حريق القاهرة الذي حدث في العصور الإسلامية، في فترات تاريخية معروفة لدى المتخصصين في التاريخ، ونُقل رماد هذا الحريق إلى هذه المنطقة التي كانت آنذاك مهجورة ومكونة من ثلاث "تباب"، وتحولت مع مرور الوقت إلى مقالب القمامة العمومية للقاهرة.

تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي

وتابع رئيس الوزراء، خلال تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي، الذي انطلق بأمسية رائعة للموسيقار عمر خيرت، أن هذه الحديقة تقع بجوار متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة، وكانت هذه المنطقة حتى سنوات قليلة مضت، تضم مخلفات ونفايات وحيوانات نافقة، كما كانت مياه البحيرات شديدة التلوث بالصرف الصحي، إلى جانب وجود منطقتين من أكبر المناطق غير الآمنة والعشوائية في مصر، وهما منطقتا "عزبة أبوقرن"، و"بطن البقرة"، ومناطق أخرى كثيرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه جَرَى إعداد تصميم وتخطيط لهذه المنطقة وعرضه على فخامة الرئيس، وكان توجيه فخامته بالبدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع، مُوضحًا أنه لإدراك حجم حديقة تلال الفسطاط، فإن مساحتها تعادل عشرة أضعاف مساحة حديقة الأزهر، ما يجعلها أكبر حديقة مركزية في منطقة الشرق الأوسط.

