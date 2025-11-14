بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 8 حتى 14 نوفمبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في الفعاليات الدولية.

تضمنت الأنشطة، افتتاح رئيس الوزراء الدورة السادسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات والصناعة نيابة عن الرئيس، مؤكدًا أن المعرض يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه الدولة نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل، حيث شهد سيادته اصطفافًا بالساحة الخارجية للمعرض لعدد من وسائل النقل المختلفة التي تم تصنيع عدد كبير منها محليًا.

خلال الاصطفاف، تفقد أول قطار كهربائي سريع "فيلارو"، وأعطى إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع "السخنة - العلمين - مطروح" في المرحلة الأولى منه في نطاق أكتوبر.

كما شارك رئيس الوزراء في القمة العالمية لصناعة التعهيد، حيث شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجال صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و55 شركة عالمية ومحلية.

وخلال كلمته بالقمة، أوضح أنه على مدى السنوات العشر الماضية، تم استثمار أكثر من نصف تريليون دولار في شبكات الطرق والمواني والمطارات وأنظمة الطاقة والمناطق اللوجستية والتواصل الرقمي، باعتبارها الأسس التي تمكن الشركات والأعمال التجارية العالمية من الازدهار.

وتضمنت الأنشطة، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، حيث تم استعراض موقف وحجم المبيعات وفقًا لما تم طرحه مؤخرًا ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وكذلك استعراض موقف الفنادق التي شرعت مجموعة "مُدن القابضة" في بنائها في إطار المشروع.

كما أدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، مثمنًا جهود مؤسسات الدولة المختلفة، لتوفير مختلف أوجه الدعم والتنسيق والتعاون لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام ويسر.

كما شارك رئيس الوزراء في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة، حيث أوضح سيادته أن المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في أداء الاقتصاد المصري والخليجي، مؤكدًا الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة، كما دعا المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

كما افتتح رئيس الوزراء النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت رعاية الرئيس، مؤكدًا أن ملف الصحة العامة يحتل أولوية قصوى في استراتيجية الدولة للتنمية البشرية، وهناك اهتمام بالغ من الرئيس بملف التنمية البشرية وبناء الإنسان.

وخلال فعاليات المؤتمر، تفقد معرض "سمارت ديجيتال هيلث جيت" الذي يمتد على مساحة 6400 م2، ويضم 79 جهة مشاركة، ليكون منصة رائدة في عرض أحدث الابتكارات والحلول بمجال الرعاية الصحية.

وفي نفس السياق، شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا، كما عقد لقاء مع وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي، بجانب لقاء بعدد من وزراء الصحة والتعليم ببعض الدول المشاركة في المؤتمر.