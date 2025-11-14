قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يحيي الحفل عمر خيرت .. انطلاق حدث ضخم في تلال الفسطاط
حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
أخبار البلد

بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 8 حتى 14 نوفمبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في الفعاليات الدولية.

تضمنت الأنشطة، افتتاح رئيس الوزراء الدورة السادسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات والصناعة نيابة عن الرئيس، مؤكدًا أن المعرض يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه الدولة نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل، حيث شهد سيادته اصطفافًا بالساحة الخارجية للمعرض لعدد من وسائل النقل المختلفة التي تم تصنيع عدد كبير منها محليًا.

خلال الاصطفاف، تفقد أول قطار كهربائي سريع "فيلارو"، وأعطى إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع "السخنة - العلمين - مطروح" في المرحلة الأولى منه في نطاق أكتوبر.

كما شارك رئيس الوزراء في القمة العالمية لصناعة التعهيد، حيث شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجال صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و55 شركة عالمية ومحلية.

وخلال كلمته بالقمة، أوضح أنه على مدى السنوات العشر الماضية، تم استثمار أكثر من نصف تريليون دولار في شبكات الطرق والمواني والمطارات وأنظمة الطاقة والمناطق اللوجستية والتواصل الرقمي، باعتبارها الأسس التي تمكن الشركات والأعمال التجارية العالمية من الازدهار.

وتضمنت الأنشطة، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، حيث تم استعراض موقف وحجم المبيعات وفقًا لما تم طرحه مؤخرًا ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وكذلك استعراض موقف الفنادق التي شرعت مجموعة "مُدن القابضة" في بنائها في إطار المشروع.

كما أدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، مثمنًا جهود مؤسسات الدولة المختلفة، لتوفير مختلف أوجه الدعم والتنسيق والتعاون لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام ويسر.

كما شارك رئيس الوزراء في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة، حيث أوضح سيادته أن المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في أداء الاقتصاد المصري والخليجي، مؤكدًا الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة، كما دعا المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

كما افتتح رئيس الوزراء النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت رعاية الرئيس، مؤكدًا أن ملف الصحة العامة يحتل أولوية قصوى في استراتيجية الدولة للتنمية البشرية، وهناك اهتمام بالغ من  الرئيس بملف التنمية البشرية وبناء الإنسان.

وخلال فعاليات المؤتمر، تفقد معرض "سمارت ديجيتال هيلث جيت" الذي يمتد على مساحة 6400 م2، ويضم 79 جهة مشاركة، ليكون منصة رائدة في عرض أحدث الابتكارات والحلول بمجال الرعاية الصحية.

وفي نفس السياق، شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا، كما عقد لقاء مع وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي، بجانب لقاء بعدد من وزراء الصحة والتعليم ببعض الدول المشاركة في المؤتمر.

مدبولي مجلس الوزراء نشاط رئيس الوزراء النقل الذكي

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

الدكتور يسري جبر

لا حياء في الدين مقولة خاطئة أم صحيحة؟.. يسري جبر يجيب

برنامج «دولة التلاوة»

وزارة الأوقاف تعلن انطلاق برنامج دولة التلاوة.. تفاصيل

الدكتور يسري جبر

ما الحكمة من زواج المطلقة ثلاثًا بآخر للرجوع إلى زوجها الأول؟.. يسري جبر يجيب

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

