إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة لميناء العريش البحري، مساء اليوم/الأربعاء/، إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر.

وأكد مصدر مسئول بالميناء أن الإغلاق يأتي حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة فتح الميناء فور استقرار الأحوال الجوية وتحسن الظروف، لافتًا إلى انتظار وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية عقب إعادة التشغيل.

وتشهد محافظة شمال سيناء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع نشاط للرياح؛ أدى إلى ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط.