قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريهام سعيد تناشد بمساعدة 22 طفلًا على إجراء جراحات دقيقة في القلب
تعليق ناري من عمرو أديب على أحداث السودان
تحرك رسمي من الأطباء في إصابة دكتور قافلة العطيات بقنا بطلق ناري
التنمية المحلية: تعزيز قدرات المحافظات في مجالات التخطيط والتنفيذ والمساءلة
تحميل كراسة الشروط.. خطوات التسجيل لحجز وحدات الإسكان عبر منصة مصر العقارية
ضبط 20 كيلو MDMA .. المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة XTC
بدون عناء وبالتقسيط .. طريقة الاستعلام وسداد قيمة مخالفات المرور 2025
خطاب بجامعة القاهرة.. رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر الأربعاء المقبل
مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه
أمطار ورياح.. أجواء شتوية لطقس غدا السبت| تفاصيل كاملة
نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون
المنيا .. استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: الفسطاط تحولت من بؤرة للمخلفات والنفايات والحيوانات النافقة لأكبر حديقة بالشرق الأوسط

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
كتب محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي الأول لعام ٢٠٢٥، الذي انطلق بأمسية رائعة للموسيقار الكبير عُمر خيرت على مسرح الأرينا، بحديقة تلال الفسطاط.

وقالرئيس الوزراء: ارحب بكم جميعاً اليوم في حديقة تلال الفسطاط، وبمشيئة الله سنبدأ أولي الفعاليات الثقافية والترفيهية بها، وقبل أن نبدأ ونستمتع بموسيقار مصر العظيم عمر خيرت، أحكي لكم قصة هذه الحديقة، حيث تعرف هذه المنطقة باسم تلال الفسطاط، واسم "تلال الفسطاط" جاء من ثلاثة تلال أصولها كانت رماد حريق القاهرة الذي حدث في العصور الإسلامية، في أوقات تاريخية معينة يعرفها المتخصصون في التاريخ، ونقل رماد هذا الحريق إلى هذه المنطقة التي كانت مهجورة ومكونة من ثلاث تباب، وللأسف مع مرور الوقت تحولت إلى مقالب القمامة العمومية للقاهرة.

وتابع: يعرف الجميع أن هذه الحديقة بجوار متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة، وهذه المنطقة كانت لسنوات قليلة جداً سابقة منطقة للمخلفات والنفايات والحيوانات النافقة، ومياه البحيرات كانت شديدة التلوث بالمجاري والصرف الصحي، هذا إلى جانب وجود منطقتين من أكبر المناطق غير الآمنة والعشوائية في مصر، وهما منطقتا "عزبة أبوقرن"، و"بطن البقرة"، ومناطق أخري كثيرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أتذكر ومعي زملائي الوزراء اليوم الذي وقف فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام كل المصريين وأقسم بأننا لن ننام أو نسكت غير لما نزيل هذه المناطق وننقل أهالينا وأولادنا في مناطق يتمتعون فيها بحياة كريمة، وبحمد الله، هذا هو ما حدث بالضبط، وأنشأنا لهم مجمعات سكنية على أحسن مستوي، فيها كل الخدمات وسكن على أعلي مستوي، حيث كانت البيوت سابقاً في هذه الأرض عبارة عن "عشش"، وبحكم خبرتي العملية والمهنية قبل أن أتولي أي منصب، كنت أعرف هذه المنطقة وأحفظها جيداً، فقد كانت منطقة غير آدمية بكل ما تعنيه الكلمة، وكانت فيها للأسف ممارسات غير قانونية، وأمور سيئة كثيرة جداً.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه جَرَى إعداد تصميم وتخطيط لهذه المنطقة وعرضه على فخامة الرئيس، وكان توجيه فخامته بأن يتم البدء فوراً في تنفيذ هذا المشروع، مُوضحاً أنه لإدراك حجم حديقة تلال الفسطاط، فإن مساحتها تصل إلى عشرة أضعاف مساحة حديقة الأزهر، الأمر الذي يجعل منها أكبر حديقة مركزية في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ هذا الإنجاز يعيد استحضار ما تردد سابقاً من أنَّ الدولة أنشأت العاصمة الجديدة لكي تهرب الحكومة من القاهرة وتتركها تغرق في مشاكلها، إلا أن الواقع الذي نراه اليوم، يؤكد العكس، حيثُ إنَّ الدولة المصرية اختارت الانتقال إلى العاصمة الجديدة لتخفيف الضغط عن القاهرة، والبدء في معالجة أمراض القاهرة المزمنة، واليوم نحن في منطقة هي خير مثال على توجه القيادة السياسية ومتابعتها اليومية لكل المشروعات التي تتم داخل الدولة، مُؤكداً أنه بدون هذه المتابعة ما كان لمشروع أن ينتهي.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد هنا لنرى الحلم وقد أصبح واقعاً، وليصبح جزءا من القاهرة التاريخية العزيزة علينا درة من درر التاج داخل القاهرة التاريخية.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر ل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على كل الجهد الذي يُبذل لبناء هذه الدولة وتدشين الجمهورية الجديدة، كما توجه بالشكر والتقدير لكل الزملاء الذين ساهموا في إنشاء هذه الحديقة، وكل العاملين والشركات المنفذة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يكون الافتتاح الرسمي للحديقة بأكملها في بداية عام ٢٠٢٦، وبالتالي سيتمتع المصريون بهذه الحديقة المركزية للقاهرة الكبرى، معرباً عن تقديره لكل الشركات التي عملت، والعقول التي صممت وخططت، متمنياً للحضور أمسية سعيدة في وجود رمز من رموز قوة مصر الناعمة هو الموسيقار عمر خيرت.

رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

المجني عليه وشقيقه

هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي

ترشيحاتنا

المقاولون 2010

مقاولون 2010 يفوز على بتروسبورت بسداسية نظيفة في دوري منطقة القاهرة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

الودية الثانية| تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام الجزائر في كأس العرب

حسام حسن

حسام حسن بعد الخسارة من أوزبكستان: بنشتغل ونتعلم.. والمنتخب مايقفش على حد

بالصور

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن.. سهلة وسريعة

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن
طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن
طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن

مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه

مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي

نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون

المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا

اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري

فيديو

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد