الهلال الأحمر يواصل الرعاية الطبية لمرضى زراعة الكُلى السودانيين بمصر

يواصل الهلال الأحمر المصري، تقديم خدمات الرعاية الصحية للسودانيين من مرضى زراعة الكُلى، وذلك في إطار جهود دعم المرضى السودانيين القادمين إلى مصر، وتخفيف معاناتهم جراء الأزمة السودانية.

ويستهدف المشروع الذى يتم بالتعاون مع الهلال الأحمر القطرى ، 147 من مرضى زراعة الكُلى الذين أجروا الجراحة في السودان قبل اندلاع الأزمة، لضمان استمرارية حصولهم على الرعاية الطبية والمتابعة اللازمة، بما في ذلك إجراء الفحوص والتحاليل الدورية لتقييم حالتهم الصحية.

ويتابع الهلال الأحمر المصري الحالة الصحية للمستفيدين على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، من خلال فريق طبي متخصص، ضمن استجابته السريعة للاحتياجات الصحية العاجلة، وسعيه المستمر لتقديم الدعم الطبي والنفسي للفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي هذا انطلاقًا من المسؤولية الإنسانية في دعم الفئات المتضررة وتعزيز الاستجابة الإنسانية إقليميًا، بما يعكس الالتزام بمبادئ العمل الإنساني وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المتضررين.