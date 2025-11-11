أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن هناك أسماء لها تاريخ في العمل البرلماني، وأن 12 حزبًا سياسيًا موجودون في القائمة الوطنية، منها التحالف والوفد والعدل والمصري الديمقراطي كأحزاب معارضة.

أضاف موسى ، أن التوافق بين كافة الأحزاب لن يكون إلا في القضايا التي تمس الأمن القومي، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب دائمًا مختلفون تحت قبة البرلمان.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المجلس القادم يتميز بتركيبة مختلفة، ولن يكون هناك حزب يفوز بنسبة 70% تحت القبة، موضحًا أن مجلس النواب القادم سيشهد تنوعًا واختلافًا في التوجهات.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى ، أن كل حزب التزم بالعدد المخصص له في القائمة الوطنية، مؤكدًا أن القائمة الوطنية لم تُفرض على أحد، ولم يتم استبعاد أي حزب سياسي من المشهد النيابي.



وأوضح أن القائمة الوطنية جاءت بالاتفاق بين الأحزاب، وأنها مخصصة للانتخابات البرلمانية فقط، مؤكدًا أن كل حزب يدافع عن توجهاته ومواقفه تحت قبة البرلمان.



