كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

يتسبب عرق النسا في ألم حاد أو حارق يمتد على طول أحد جانبي الجسم، بدءًا من أسفل الظهر مرورًا بـ الساق وغالبًا حتى أسفل الركبة، وقد يصاحبه تنميل أو وخز في المنطقة المصابة.

يمكن لكلٍّ من البرودةوالحرارة أن تُساعدا في تخفيف آلام عرق النسا وتحسين القدرة على الحركة كالتالي:

العلاج بالبرودة (الثلج):

خلال الأيام الأولى من ظهور الألم، يُنصح باستخدامكمادات الثلج على أسفل الظهر أو المناطق المؤلمة لتقليل التهاب العصب الوركي، واحرص على:

-يُراعى ألا يُوضع الثلج مباشرة على الجلد، بل يُلفّ داخل قطعة قماش أو منشفة.

-ضع الكمادات لمدة 15 إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة.

-اترك فاصلًا لا يقل عن 15 إلى 20 دقيقة بين كل مرة وأخرى.

-يمكنك تكرار الدورة على النحو التالي: (وضع – إزالة – وضع – إزالة – وضع)، ثم راقب كيف تشعر بعد ذلك.

العلاج بالحرارة:

-يمكن استخدام الحراره بعد مرور عدة أيام، عندما يبدأ الالتهاب في التحسّن ويخف الألم تدريجيًا.

-تساعد العلاجات الحرارية على زيادة تدفق الدم إلى المنطقة، مما يسرّع عملية الشفاء، كما أن الحرارة تُرخي العضلات مما يتيح تمددًا لطيفًا يساعد في تقليل الألم.

-يمكن استخدام وسادة حرارية أو قربة ماء دافئ ملفوفة في منشفة، أو الاستحمام بماء دافئ.

عند استخدام وسادة حرارية أو قربة، ضعها على أسفل الظهر مع مراعاة التعليمات التالية لتجنب الحروق:

-ضع دائمًا حاجزًا من القماش بين مصدر الحرارة والجلد.

-يجب أن تكون الحرارة دافئة وليست ساخنة جدًا، فإذا شعرت بعدم ارتياح فذلك يعني أنها مرتفعة أكثر من اللازم.

-استخدم الحرارة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ولا تتجاوز ساعتين متواصلتين.

-إذا كنت تستخدم وسادة حرارية، تجنب النوم أثناء استخدامها.

