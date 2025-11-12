أحمد موسى: أبو العينين صاحب شعبية جارفة ويعمل من أجل وطنه.. ومدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



رئيس الوزراء لصدى البلد: نتابع يوميا مع وزير التموين والمحافظين توفير السلع الأساسية للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن وزير التموين وجهاز حماية المستهلك، كان لهما دور وكذلك الشركات فى الالتزام بالتعاون مع الوزارة، وتم العمل على ضخ مزيد من المنافذ بشأن الزيت الحر.

الوطنية للانتخابات: استمرار العمل في اللجان لحين الانتهاء من أخر ناخب

أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه من خلال رؤوساء لجان المتابعة على ال14 محافظة.. لدينا كل المحافظات محل المرحلة الأولي مازالت تعمل باللجان الفرعية في بعض الدوائر ومستمرين بالعمل في هذه اللجان لحين الإنتهاء من اخر ناخب يتقدم فى عملية الإنتخاب.

أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن هناك أسماء لها تاريخ في العمل البرلماني، وأن 12 حزبًا سياسيًا موجودون في القائمة الوطنية، منها التحالف والوفد والعدل والمصري الديمقراطي كأحزاب معارضة.

أحمد موسى: أبو العينين صاحب شعبية جارفة ويعمل من أجل وطنه

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن القائمة الوطنية من أجل مصر هي تحالف انتخابي وليس سياسي بمعنى أنه ينتهي بدخول البرلمان، وبينهم أحزاب معارضة مثل العدل.



الرئيس السيسي: نرفض الإضرار بمصالح مصر المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض الإضرار بمصالح مصر المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

أحمد موسى: محدش هيسمح لإثيوبيا أن تكون موجود في البحر الأحمر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن لن يتم السماح لاي دوله غير مشاطئه على البحر الاحمر ان يكون لديها قاعدة.

أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت

اعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن عن امتنانه لاعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، قائلا:" نثمن الجهود التي قام بها الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة".

رئيس مجلس السيادة السوداني: ميليشيا الدعم السريع تستخدم الغذاء سلاحًا لتجويع المواطنين

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن ميليشيا الدعم السريع تستخدم الغذاء كسلاح لتجويع المواطنين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



نقدم تعويضات .. مدبولي: حريصون على ألا يضار أي مواطن من تطوير علم الروم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقوم بتعويض المواطنين مع إصدار قرارات نزع الملكية في مشروع علم الروم ونراعي البعد الاجتماعي.



مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تواصلا مستمرا مع صندوق النقد الدولي وأن بعثة الصندوق قادمة لمصر خلال أسابيع .