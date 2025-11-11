الرئيس السيسي: نرفض الإضرار بمصالح مصر المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض الإضرار بمصالح مصر المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .





وأكد الرئيس السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة السودان ودعم مؤسساته الوطنية.

وطالب الرئيس السيسي، بوقف المأساة الإنسانية التي يشهدها الشعب السوداني لا سيما في مدينة الفاشر.

وأكد الرئيس السيسي ونظيره الكيني، على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في منطقة القرن الأفريقي والحفاظ على وحدة وسيادة الصومال.