الرئيس السيسي يطالب بوقف المأساة الإنسانية التي يشهدها الشعب السوداني لا سيما في الفاشر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة السودان ودعم مؤسساته الوطنية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وطالب الرئيس السيسي، بوقف المأساة الإنسانية التي يشهدها الشعب السوداني لا سيما في مدينة الفاشر.

وأكد الرئيس السيسي، رفض الإضرار بمصالح مصر المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا.



كما اكد الرئيس السيسي ونظيره الكيني على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في منطقة القرن الأفريقي والحفاظ على وحدة وسيادة الصومال.