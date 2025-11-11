قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقدم تعويضات .. مدبولي: حريصون على ألا يضار أي مواطن من تطوير علم الروم
الآن.. تراجع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك | تفاصيل
مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
وزير الخارجية: رفض مصري كامل لأي مخططات لتقسيم السودان

فرناس حفظي

عقد اجتماع ثلاثي فى مدينة بورسودان يوم الثلاثاء ١١ نوفمبر بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان، وتوم فليتشر وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وذلك لبحث الجهود الانسانية بالسودان وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية للأزمة الانسانية بالسودان.

في مستهل الاجتماع، شدد الوزير عبد العاطي على المواقف المصرية الثابتة إزاء دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والرفض الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان والعمل علي الحفاظ علي مؤسساته الوطنية، وصون سيادته ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، مطالباً بتعزيز الاستجابة الدولية للأزمة الراهنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر تضررًا ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني الشقيق.

كما أكد وزير الخارجية على ما تحظى به الأوضاع الإنسانية بالسودان الشقيق من اهتمام وعناية كافة الوزارات والجهات المصرية وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة بشأن العمل على تقديم كافة المساعدات والدعم المتاح للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، مشيراً إلى أن مصر تقدم كل الدعم الممكن للسودان الشقيق لرفع المعاناة عن الشعب السودانى الشقيق، فضلاً عن حرص مصر على تسهيل دخول كافة المساعدات الإنسانية للسودان عبر منافذها البحرية والبرية والجوية.

في سياق متصل، أشاد الوزير عبد العاطي بانفتاح مفوضية العون الإنساني السودانية HAC على جهود المنظمات الإنسانية، وتسهيل منح التأشيرات وتصاريح العبور لموظفي الهيئات الأممية والعديد من المنظمات العاملة في مجال تقديم المساعدات للمناطق المتضررة بالسودان، وهو الأمر محل الترحيب من جانب العديد من المسئولين الدوليين.

