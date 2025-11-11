أخبار التوك شو| المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب .. وزير الخارجية: نتضامن مع السودان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الوطنية للانتخابات تنعى موظفا توفى بعد تعرضه لأزمة قلبية داخل لجنة الاقتراع

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت مؤتمرا صحفيا لاستعراض سير عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل.

تبديل مستشار بآخر في المنيا بسبب التعب

أكد المستشار عبد الرحيم عبد الملك رئيس لجنة المتابعة بمحافظة قنا، المستشار المتابع لـ لجنة 21 أمس شعر ببعض التعب بسبب الضغط الشديد من قبل المرشحين، وتم توفير زميل من الاحتياطي ووصل في موعده لمباشرة العمل.

الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشكاوي التي تلقتها الهيئة كانت إيجابية للغاية، فهي كانت تتمثل في وجود كثافات كبيرة من المواطنين أمام اللجان.

محافظ الإسكندرية: انتظام العملية الانتخابية وإقبال ملحوظ من المواطنين

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن اليوم الثاني من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب بالمحافظة يشهد سيرا طبيعيا منتظما للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المواطنين أظهروا وعيا كبيرا بأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

كيف تدلي بصوتك بشكل صحيح في انتخابات مجلس النواب

انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، أعمال اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين في 14 محافظة.

العريس أعلن خطوبته باللجنة ووزع الحلويات.. لقطة رائعة بانتخابات النواب في قنا

أكد محمود حافظ، من محافظة قنا، أن هناك توافدا للمواطنين في الساعات الأولى من انتخابات مجلس النواب في ثاني أيام التصويت.

وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث بدأ الناخبون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب بالداخل، وذلك وسط إقبال كبير وكثيف من المصريين.

بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ التغطية الخاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025.

هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا مفاجئًا، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 5400 جنيه

وزير الخارجية: نتضامن مع السودان وندعم استقراره وأمنه وسيادته

أكد وزير الخارجية لرئيس مجلس السيادة السوداني دعم مصر الكامل للسودان.