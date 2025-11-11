قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآن.. تراجع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك | تفاصيل
مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب .. وزير الخارجية: نتضامن مع السودان

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الوطنية للانتخابات تنعى موظفا توفى بعد تعرضه لأزمة قلبية داخل لجنة الاقتراع

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت مؤتمرا صحفيا لاستعراض سير عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل.

تبديل مستشار بآخر في المنيا بسبب التعب

أكد المستشار عبد الرحيم عبد الملك رئيس لجنة المتابعة بمحافظة قنا، المستشار المتابع لـ لجنة 21 أمس شعر ببعض التعب بسبب الضغط الشديد من قبل المرشحين، وتم توفير زميل من الاحتياطي ووصل في موعده لمباشرة العمل.

الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشكاوي التي تلقتها الهيئة كانت إيجابية للغاية، فهي كانت تتمثل في وجود كثافات كبيرة من المواطنين أمام اللجان.

محافظ الإسكندرية: انتظام العملية الانتخابية وإقبال ملحوظ من المواطنين

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن اليوم الثاني من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب بالمحافظة يشهد سيرا طبيعيا منتظما للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المواطنين أظهروا وعيا كبيرا بأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

كيف تدلي بصوتك بشكل صحيح في انتخابات مجلس النواب

انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، أعمال اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين في 14 محافظة.

العريس أعلن خطوبته باللجنة ووزع الحلويات.. لقطة رائعة بانتخابات النواب في قنا

أكد محمود حافظ، من محافظة قنا، أن هناك توافدا للمواطنين في الساعات الأولى من انتخابات مجلس النواب في ثاني أيام التصويت.

وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث بدأ الناخبون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب بالداخل، وذلك وسط إقبال كبير وكثيف من المصريين.

بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ التغطية الخاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025.

هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا مفاجئًا، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 5400 جنيه

وزير الخارجية: نتضامن مع السودان وندعم استقراره وأمنه وسيادته

أكد وزير الخارجية لرئيس مجلس السيادة السوداني دعم مصر الكامل للسودان.

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

المتهم

نصاب يستولى على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني

أرشيفية

المحكمة الاقتصادية: عدم الاختصاص في قضية مستريح البيتكوين

وفاة سيدة

التحريات تكشف: رصاصة طائشة السبب في قـ.تل شاب لوالدته بالقليوبية

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى | صور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

