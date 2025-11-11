بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ التغطية الخاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025.

وكشف الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه في الساعة التاسعة، تم فتح أبواب اللجان للتصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب.

ويمثل هذا الاستحقاق تجسيدًا جديدًا لانتظام العملية الانتخابية واستمرارها، ويُعد أحد المظاهر الرئيسية لاستقرار النظام السياسي في البلاد بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وتؤكد هذه الانتخابات، التي تأتي بعد أشهر قليلة من انتخابات مجلس الشيوخ، ترابط واستمرارية البناء البرلماني بنظامه ذي الغرفتين، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى ترسيخ المشاركة السياسية وتوسيع دائرة التمثيل الشعبي.

وتُجرى الانتخابات على مستوى جميع محافظات الجمهورية تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت عن استعدادها التام لضمان نزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.

ويتنافس المرشحون لشغل 596 مقعدًا في مجلس النواب، ويتم توزيع هذه المقاعد عبر نظامي الانتخاب الفردي والقوائم معًا، بما يضمن تحقيق تمثيل متوازن وعادل لجميع الدوائر والمكونات الاجتماعية المختلفة في مصر.