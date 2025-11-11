وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث بدأ الناخبون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب بالداخل، وذلك وسط إقبال كبير وكثيف من المصريين، في إطار حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم /الثلاثاء/، قيام رجال الشرطة بتمشيط الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من جانب، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها من جانب آخر.

كما رصد مندوب (أ ش أ) تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، ومواقف سيارات الأجرة، بما يضمن وصول الناخبين إلى مقار اللجان في سهولة ويسر.