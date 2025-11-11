لليوم الثاني.. فتح لجنة المدرسة اليابانية بالشيخ زايد وبدء التصويت بانتخابات النواب

فتحت اللجنة الانتخابية بالمدرسة اليابانية في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة أبوابها منذ قليل أمام الناخبين، إيذانا ببدء عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

ويستمر التصويت في اليوم الثاني على مدار اليوم من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وسط استعدادات تنظيمية لتيسير مشاركة المواطنين.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى صباح أمس الاثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

المدرسة اليابانية بالشيخ زايد