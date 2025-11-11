قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
توروب يطلب تقريرًا شاملًا عن شبيبة القبائل استعدادًا لانطلاقة الأهلي في دوري الأبطال
سر غياب الحبر الفسفوري عن انتخابات مجلس النواب
فتح أبواب اللجان للتصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
رغم اعتراض البعض.. الاتحاد الأوروبي يستعد لإنشاء وحدة استخبارات جديدة
مع بداية اليوم الثاني.. الهيئة العامة للاستعلامات: انتخابات مصر تصدرت اهتمام الإعلام العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت

هاني النحاس مراسل قناة صدى البلد
هاني النحاس مراسل قناة صدى البلد
البهى عمرو

أكد هاني النحاس مراسل قناة صدى البلد، من محافظة الجيزة، أنه قبل فتح اللجان الانتخابية، هناك توافد عدد كبير من المواطنين أمام اللجان من أجل التصويت، وأن هناك وعي للمواطنين.

وأضاف هاني النحاس، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن السيدات والشباب تتصدر المشهد،وأن الجيزة بها 6 مليون و634 ألف ناخب موزعين على  775 لجنة فرعية.

وأوضح أن الشكاوى الكثير التي ظهرت من المواطنين هو عدم تواجد الحبر الفسفوري، موضحًا أن الكثير من الناخبين يريدون التصوير بعد التصويت.

وأوضح أن المواطنين يجب أن تعلم أن الحبر الفسفوري لا يكون متوفر في الانتخابات البرلمانية، وأن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رد على هذا الأمر.

وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك شكاوي من عدد من المواطنين بسبب نقص الحبر الفسفوري، موضحًا الحبر الفسفوري لا يستخدم في الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أن البعض من الناخبين ظن أن استخدامه ضروريا في جميع الاستحقاقات الانتخابية، في حين أن الحبر الفسفوري يستخدم فقط في الانتخابات التي تتضمن لجانًا للمغتربين أو الوافدين لضمان عدم تكرار التصويت.

وبين بنداري أن هذه الشكاوى تعد مؤشرًا إيجابيًا على وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة، مؤكدًا أن جميع الملاحظات المتعلقة بالكثافات تم التعامل معها بسرعة وحرفية.

ويمثل هذا الاستحقاق تجسيدًا جديدًا لانتظام العملية الانتخابية واستمرارها، ويُعد أحد المظاهر الرئيسية لاستقرار النظام السياسي في البلاد بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وتؤكد هذه الانتخابات، التي تأتي بعد أشهر قليلة من انتخابات مجلس الشيوخ، على ترابط واستمرارية البناء البرلماني بنظامه ذي الغرفتين، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى ترسيخ المشاركة السياسية وتوسيع دائرة التمثيل الشعبي.

تُجرى الانتخابات على مستوى جميع محافظات الجمهورية تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت عن استعدادها التام لضمان نزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.

ويتنافس المرشحون لشغل 596 مقعدًا في مجلس النواب، ويتم توزيع هذه المقاعد عبر نظامي الانتخاب الفردي والقوائم معًا، بما يضمن تحقيق تمثيل متوازن وعادل لكافة الدوائر والمكونات الاجتماعية المختلفة في مصر.

قناة صدى البلد صدى البلد صباح البلد الحبر الفسفوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

المتهم

سقطا بدراجاتهما النارية.. الداخلية تنفى دهس قوة أمنية لعنصرين جنائيين بالدقهلية

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والطقوس تقترب

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

ترشيحاتنا

استولوا على مستلزمات غسيل كلوي بـ65 مليون جنيه.. محاكمة 9 متهمين بالرشوة

استولوا على مستلزمات غسيل كلوي بـ65 مليون جنيه.. محاكمة 9 متهمين بالرشوة

المستشار وجدي عبد المنعم

قاموا بتمويل الإرهاب.. محاكمة خلية داعش مدينة نصر بعد قليل

محكمة

قرار بشأن واقعة التعدي على العاملين بأحد المحال بمنطقة سموحة في الإسكندرية

بالصور

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

سيارة مستعملة
سيارة مستعملة
سيارة مستعملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد