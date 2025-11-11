بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت

أكد هاني النحاس مراسل قناة صدى البلد، من محافظة الجيزة، أنه قبل فتح اللجان الانتخابية، هناك توافد عدد كبير من المواطنين أمام اللجان من أجل التصويت، وأن هناك وعي للمواطنين.

وأضاف هاني النحاس، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن السيدات والشباب تتصدر المشهد،وأن الجيزة بها 6 مليون و634 ألف ناخب موزعين على 775 لجنة فرعية.

وأوضح أن الشكاوى الكثير التي ظهرت من المواطنين هو عدم تواجد الحبر الفسفوري، موضحًا أن الكثير من الناخبين يريدون التصوير بعد التصويت.

وأوضح أن المواطنين يجب أن تعلم أن الحبر الفسفوري لا يكون متوفر في الانتخابات البرلمانية، وأن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رد على هذا الأمر.

وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك شكاوي من عدد من المواطنين بسبب نقص الحبر الفسفوري، موضحًا الحبر الفسفوري لا يستخدم في الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أن البعض من الناخبين ظن أن استخدامه ضروريا في جميع الاستحقاقات الانتخابية، في حين أن الحبر الفسفوري يستخدم فقط في الانتخابات التي تتضمن لجانًا للمغتربين أو الوافدين لضمان عدم تكرار التصويت.

وبين بنداري أن هذه الشكاوى تعد مؤشرًا إيجابيًا على وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة، مؤكدًا أن جميع الملاحظات المتعلقة بالكثافات تم التعامل معها بسرعة وحرفية.

ويمثل هذا الاستحقاق تجسيدًا جديدًا لانتظام العملية الانتخابية واستمرارها، ويُعد أحد المظاهر الرئيسية لاستقرار النظام السياسي في البلاد بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وتؤكد هذه الانتخابات، التي تأتي بعد أشهر قليلة من انتخابات مجلس الشيوخ، على ترابط واستمرارية البناء البرلماني بنظامه ذي الغرفتين، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى ترسيخ المشاركة السياسية وتوسيع دائرة التمثيل الشعبي.

تُجرى الانتخابات على مستوى جميع محافظات الجمهورية تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت عن استعدادها التام لضمان نزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.

ويتنافس المرشحون لشغل 596 مقعدًا في مجلس النواب، ويتم توزيع هذه المقاعد عبر نظامي الانتخاب الفردي والقوائم معًا، بما يضمن تحقيق تمثيل متوازن وعادل لكافة الدوائر والمكونات الاجتماعية المختلفة في مصر.