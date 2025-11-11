محافظ الإسكندرية: انتظام العملية الانتخابية وإقبال ملحوظ من المواطنين

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن اليوم الثاني من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب بالمحافظة يشهد سيرا طبيعيا منتظما للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المواطنين أظهروا وعيا كبيرا بأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وقال خالد، خلال حواره على قناة “إكسترا نيوز”، إن الإسكندرية تضم 558 لجنة انتخابية تعمل جميعها بكامل طاقتها، تحت إشراف غرفة عمليات مركزية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والوزارات المعنية، إلى جانب مسئولي الصحة والتعليم، لضمان انسيابية التصويت ومتابعة سير العملية أولا بأول.

وأضاف أن الإقبال في اليوم الثاني شمل مختلف الفئات العمرية، مع مراعاة خاصة لتسهيل عملية التصويت للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير جميع سبل الراحة للمواطنين داخل اللجان الانتخابية.

وأشار إلى أن جميع اللجان فتحت أبوابها في المواعيد المحددة صباحًا، وتم التواصل المستمر مع رؤساء المقار الانتخابية لمتابعة سير العمل والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، مؤكدًا أن اليوم مر دون أي معوقات تذكر، في ظل التزام تام بالإجراءات التنظيمية بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.