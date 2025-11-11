انتخابات النواب 2025.. بدء توافد الناخبين على مدرسة محمود عمر بالرماية

انطلقت حركة التصويت منذ الساعات الأولى داخل لجنة مدرسة محمود عمر بالرماية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتوافد الناخبون بشكل تدريجي وسط أجواء هادئة وتنظيم داخل اللجنة.

وتستمر عملية التصويت على مدار اليوم وفق المواعيد المقررة

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى صباح أمس الاثنين الموافق 10 نوفمبر و١١ نوفمبر، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».