في ثاني أيام التصويت | توافد أهالى البحيرة أمام لجان انتخاب النواب
بيراميدز يرفض انضمام لاعبيه لمنتخب مصر الثاني.. ما السبب؟
منال عوض: انتظام فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات وسط إقبال متزايد من المواطنين
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
توك شو

كيف تدلي بصوتك بشكل صحيح في انتخابات مجلس النواب؟

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
منار عبد العظيم

انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، أعمال اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين في 14 محافظة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، ومتابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة.

وأكدت الهيئة أن التصويت يستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، على مدار يومين، وذلك في إطار من الشفافية والحياد وبمشاركة واسعة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.

1281 مرشحًا بالنظام الفردي وقائمة وطنية موحدة

يتنافس في هذه المرحلة 1281 مرشحًا بالنظام الفردي في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، إلى جانب قائمة وحيدة "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي تخوض المنافسة في قطاعي غرب الدلتا، وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المرشحين يخوضون المنافسة في أجواء يسودها الهدوء والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، في ظل متابعة ميدانية دقيقة من القضاة المشرفين على اللجان.

مشاركة 35 مليون ناخب في المرحلة الأولى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات يبلغ 35 مليونًا و279 ألف ناخب موزعين على المحافظات الأربع عشرة، التي تشمل:
الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

تفاصيل المحافظات وعدد الدوائر والمرشحين

الجيزة: 12 دائرة – 775 لجنة – 152 مرشحًا – 6,634,318 ناخبًا.

الفيوم: 4 دوائر – 343 لجنة – 68 مرشحًا – 2,232,098 ناخبًا.

الوادي الجديد: دائرتان – 60 لجنة – 22 مرشحًا – 195,479 ناخبًا.

بني سويف: 4 دوائر – 479 لجنة – 102 مرشح – 2,096,676 ناخبًا.

المنيا: 6 دوائر – 621 لجنة – 145 مرشحًا – 3,831,541 ناخبًا.

أسيوط: 4 دوائر – 492 لجنة – 102 مرشح – 3,073,670 ناخبًا.

سوهاج: 8 دوائر – 641 لجنة – 177 مرشحًا – 3,375,700 ناخبا.

قنا: 4 دوائر – 352 لجنة – 122 مرشحًا – 2,215,411 ناخبًا.

الأقصر: 3 دوائر – 147 لجنة – 51 مرشحًا – 922,698 ناخبًا.

أسوان: 4 دوائر – 190 لجنة – 59 مرشحًا – 1,122,806 ناخبين.

البحر الأحمر: 3 دوائر – 68 لجنة – 11 مرشحًا – 340,360 ناخبًا.

الإسكندرية: 5 دوائر – 558 لجنة – 89 مرشحًا – 4,475,444 ناخبًا.

البحيرة: 9 دوائر – 753 لجنة – 210 مرشحين – 4,388,114 ناخبًا.

مرسى مطروح: دائرتان – 127 لجنة – 13 مرشحًا – 375,543 ناخبًا.

تأمين شامل للانتخابات وخطة أمنية محكمة

نفذت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة لتأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها، تضمنت انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن في محيط اللجان الانتخابية، وتسيير خدمات مرورية لتيسير حركة المواطنين أثناء توجههم إلى لجان الاقتراع.

وشملت الخطة أيضًا انتشار قوات التدخل السريع والشرطة النسائية، وتأمين المنشآت الحيوية ومحطات المترو والسكك الحديدية والمواقف العامة، بما يضمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة.

سيولة مرورية وإقبال متزايد من الناخبين

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة سيولة مرورية واضحة في الشوارع والميادين مع بدء عملية التصويت، فيما تزايدت أعداد الناخبين تدريجيًا أمام اللجان مع تقدم ساعات اليوم.

وأكدت التقارير الميدانية أن العملية الانتخابية تسير دون معوقات تُذكر، وسط تنظيم محكم وتعاون كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

انتخابات مجلس النواب 2025 المستشار أحمد بنداري منظمات المجتمع المدني المصرية

عبد الباسط حموده
كلية الطب بالقوات المسلحة
انتخابات 2025
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
