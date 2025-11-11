الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشكاوي التي تلقتها الهيئة كانت إيجابية للغاية، فهي كانت تتمثل في وجود كثافات كبيرة من المواطنين أمام اللجان.

وأكد على أن الهيئة تتعامل مع أي طلبات تقدم إليها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مشيرًا إلى أن جميع الطلبات تُعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد استيفاء الخطوات الرسمية.

وأوضح بنداري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن ما يُثار حول انسحاب أو تنازل أي من المرشحين لا يؤثر على سير العملية الانتخابية بأي شكل، مؤكدًا أن أسماء جميع المرشحين المدرجة في أوراق الاقتراع تظل ثابتة كما هي، ولا يتم إجراء أي تعديلات عليها إلا بقرار رسمي من مجلس إدارة الهيئة.

وشدد على أن العملية الانتخابية تسير في إطار من الانضباط الكامل والالتزام بالقانون، مع متابعة دقيقة من الهيئة لكافة الإجراءات داخل اللجان لضمان الشفافية والنزاهة.