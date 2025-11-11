وزير الخارجية: نتضامن مع السودان وندعم استقراره وأمنه وسيادته

أكد وزير الخارجية لرئيس مجلس السيادة السوداني دعم مصر الكامل للسودان.

وقال وزير الخارجية للبرهان، إننا نتضامن مع السودان وندعم استقراره وأمنه وسيادته، متابعا: ندعم وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية وقواته المسلحة.

وأضاف وزير الخارجية: ندعم حكومة الأمل بشكل كامل وندين الانتهاكات في مدينة الفاشر، مؤكدا على دعم بلاده جهود تحقيق الاستقرار في السودان.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن منخرطون بصورة فاعلة في جهود وقف إطلاق النار بالسودان، مسترسلا: يجب وضع حد لمعاناة الشعب السوداني.

وأكمل وزير الخارجية : ندعم السودان إقليميا ودوليا وعلى مستوى الرباعية الدولية، ونتواصل مع الأطراف كافة من أجل تسوية شاملة للأزمة السودانية.

وشدد وزير الخارجية ورئيس مجلس السيادة السوداني على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.