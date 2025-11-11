قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

العريس أعلن خطوبته باللجنة ووزع الحلويات.. لقطة رائعة بانتخابات النواب في قنا

انتخابات النواب
انتخابات النواب
البهى عمرو

أكد محمود حافظ، من محافظة قنا، أن هناك توافدا للمواطنين في الساعات الأولى من انتخابات مجلس النواب في ثاني أيام التصويت.

وأضاف، من خلال قناة “صدى البلد”، أن الإقبال  على اللجان من قبل المواطنين كان كثيفا أمس، الاثنين، وأن جميع اللجان بدأت العمل في موعدها، وكانت السيدات يتصدرن المشهد.

ولفت إلى أن هناك لقطة طريفة حدثت أمس في إحدى اللجان، حيث قام شاب بإعلان خطوبته على عروسه داخل اللجنة، وقام بتوزيع الحلويات على الحضور.

اهتمام عالمي بالانتخابات 

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أن انتخابات مصر تصدرت اهتمام الإعلام العالمي.

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أمس، الاثنين، الإحصائيات الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 الـ 14.

وأوضح بنداري أن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، تشمل محافظة الجيزة، وتضم 12 دائرة انتخابية، و775 لجنة اقتراع فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 6 ملايين و634 ألفا و318 ناخبا، ومحافظة بني سويف وتضم 4 دوائر انتخابية، و479 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين 2 مليون و96 ألفا و676 ناخبا، ومحافظة الفيوم وتضم 4 دوائر انتخابية، و343 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 2 مليون و232 ألفا و98 ناخبا، ومحافظة المنيا وتضم 6 دوائر انتخابية، و621 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 3 ملايين و831 ألفا و549 ناخبا.

وأضاف أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 تشمل أيضا محافظة أسيوط، وتضم 4 دوائر و492 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 3 ملايين و73 ألفا و726 ناخبا، ومحافظة الوادي الجديد، وتضم دائرتين انتخابيتين و60 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 195 ألفا و479 ناخبا، ومحافظة سوهاج وتضم 8 دوائر انتخابية و641 لجنة اقتراع فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 3 ملايين و375 ألفا و700 ناخب، ومحافظة قنا وتضم 4 دوائر انتخابية و352 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 2 مليون و215 ألفا و411 ناخبا، ومحافظة الأقصر وتضم 3 دوائر انتخابية، و147 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بها 922 ألفا و698 ناخبا.

وأشار إلى أن المرحلة تشمل أيضا محافظة أسوان، وتضم 4 دوائر انتخابية و190 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها مليونا و122 ألفا و806 ناخبين، ومحافظة البحر الأحمر، وتضم 3 دوائر انتخابية و68 لجنة فرعية ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 340 ألفا و360 ناخبا، ومحافظة الإسكندرية وتضم 5 دوائر انتخابية و558 لجنة فرعية، ويبلغ عدد ناخبيها 4 ملايين و475 ألفا و444 ناخبا، ومحافظة البحيرة وتضم 9 دوائر انتخابية و753 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 4 ملايين و388 ألفا و114 ناخبا، ومحافظة مرسى مطروح، وتضم دائرتين انتخابيتين و127 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 375 ألفا و534 ناخبا.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ندوة تثقيفية

أوقاف الشرقية: ندوات توعوية حول فوائد ومخاطر مواقع التواصل الإجتماعي على المجتمع

فتح كافة اللجان الانتخابية وانتظام العملية الإنتخابية بمحافظة الأقصر في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب ومتابعة لحظية مع غرف عمليات رئاسة مجلس الوزراء

فتح كافة اللجان وانتظام العملية الانتخابية بمحافظة الأقصر

مخبز

تموين القليوبية: تحرير 73 مخالفة في عدد من مراكز المحافظة

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

