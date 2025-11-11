وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية و الهجرة، إن الزيارة المهمة للرئيس السيسي إلى بروكسل وعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى بعد ترفيع العلاقات، مؤكدًا أن الزيارة كانت شديدة الأهمية وفي توقيت مناسب، حيث شهدت لأول مرة لقاء موسع على عشاء عمل بمشاركة أكثر من 21 قيادة أوروبية، منهم 19 من قادة الدول الأوروبية، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفاوضين الأوروبيين.

وأضاف أن الحوار كان ثريًا وغنيًا، وكشف عن مدى الثقة التي توليها دول الاتحاد الأوروبي للقيادة المصرية، معتبرًا أن مصر بالفعل ركيزة الاستقرار في المنطقة.



و أوضح الوزير عبد العاطي ، خلال اجتماعه مع الصحفيين الدبلوماسيين على هامش منتدي التجارة والاستثمار المصري والخليجي، أن أحد القادة الأوروبيين صرح خلال العشاء بأن لو لم يكن الرئيس السيسي على رأس الدولة المصرية في عام 2014، لكان مستقبل أوروبا ومصر ومنطقة الشرق الأوسط مختلفا تماما وفي اتجاه سلبي شديد، مشيرا إلى أن الوضع الراهن من أمن واستقرار المنطقة يرجع إلى القيادة الحكيمة للرئيس.