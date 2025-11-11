نقدم تعويضات .. مدبولي: حريصون على ألا يضار أي مواطن من تطوير علم الروم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقوم بتعويض المواطنين مع إصدار قرارات نزع الملكية في مشروع علم الروم ونراعي البعد الاجتماعي.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الدولة تتدخل وتقدم الدعم الاجتماعي للمواطنين ونحن حريصين على ألا يضار أي مواطن من ملف تطوير منطقة علم الروم".

وفي سياق آخر، قال مصطفى مدبولي :" نعمل على زيادة وتعميق التصنيع المحلي في مصر بمختلف الصناعات والقطاعات".

واكمل مصطفى مدبولي :"ونركز على زيادة الصادرات المصرية ولدينا ثقة بأننا قادرين على الوصول للأرقام التي اعلناها الخاصة بالتصدير ".