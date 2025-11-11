تعميق الصناعة.. مدبولي: عدد كبير من الشركات العالمية تتسابق على الاستثمار في القنطرة شرق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى في مصر ونحتاج في الفترة المقبلة إلى استقطاب مصانع عملاقة للإنتاج في مصر .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" تم افتتاح توسعات المصنع الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك العالمية والواحد كان سعيد بحجم الإنتاج الذي تم وهو موجه للتصدير بما فيهم فرنسا الدولة الام لشركة شنايدر ".



وتابع مصطفى مدبولي :" نعمل على زيادة وتعميق التصنيع المحلي في مصر بمختلف الصناعات والقطاعات ".

واكمل مصطفى مدبولي :" ونركز على زيادة الصادرات المصرية ولدينا ثقة بأننا قادرين على الوصول للأرقام التي اعلناها الخاصة بالتصدير ".



ولفت مصطفى مدبولي :" شهدنا توقيع عقود جديدة لإنشاء مصانع للملابس في القنطرة غرب وافتتحنا عدد من هذه المصانع وعدد كبير من الشركات العالمية تتسابق على التواجد في القنطرة شرق للاستثمار فيها وأصبح لدينا 46 مشروع شغال في القنطرة شرق".

وأكمل مصطفى مدبولي :" شهدنا افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للنقل والصناعة وهناك عدد كبير من الشركات الكبرى تصنع في مصر وتابعنا كلنا القطار الكهربائي السريع الأول على أرض مصر ".

وتابع مدبولي :" مردود شبكة القطار الكهربائي السريع يظهر بمجرد العمل سواء في نقل الركاب والبضائع والتأكيد على تواجد مصر كمركز لوجيستي إقليمي عالمي ".