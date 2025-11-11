بعد الإقبال على المتحف الكبير.. مدبولي يتوقع زيادة في أعداد السياحة

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما يشهده المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، من إقبال كبير من الزائرين المصريين والأجانب، لافتا إلى أن ذلك يؤكد نجاح الجهود الترويجية المبذولة للمتحف المصري الكبير، والمزارات السياحية المختلفة، وانعكاسا للاحتفالية المبهرة التي أقيمت بمناسبة افتتاح هذا الصرح الحضاري الذي يحوي كنوز الحضارة المصرية، ويحكي تاريخها العريق.. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تحدث زيادة في أعداد السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث واستعراض العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، الاهتمام الكبير بمختلف أعمال التأمين لكافة الزوار لهذه المناطق السياحية والاثرية، لافتا في هذا السياق إلى التوجيهات الصادرة لكل من وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة بالاهتمام بجهود الحفاظ على أعمال النظافة والتطوير وتنسيق الموقع التي تمت بالمناطق المحيطة بالمتحف ومنطقة الأهرامات، وذلك بما يعكس الصورة الحضارية للمنطقة ويحسن من تجربة السائح، مضيفاً أن هناك توجيهات أيضاً لجميع المحافظين بالاهتمام الشديد بتطوير وتجميل مختلف المحاور والطرق الرئيسية، قائلا:" هذه واجهة كل محافظة .. ويجب تحسين الصورة البصرية في مختلف المحافظات".