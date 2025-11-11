مدبولي: الحكومة تنسق مع كافة الجهات لتنظيم انتخابات مجلس النواب على أكمل وجه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات لتنظيم العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب على أكمل وجه.

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" نسعى لتوفير كل الدعم اللوجيستي للعلمية الانتخابية التي تسير في أجواء من الامن والأمان ".



وتابع مصطفى مدبولي :" وزارة الخارجية قامت بترتيبات كبيرة لإنجاح تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب ".

وأكمل مصطفى مدبولي :" سيكون هناك تعاون بين الحكومة وغرفتي البرلمان في مختلف القطاعات ".

