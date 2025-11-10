عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي

تسبب عطل فني في قطع الكهرباء أثناء كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بفعاليات منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي.



وبسبب هذا العطل انقطع الصوت، وظلت القناة لبعض الدقائق تعرض بثا بدون صوت، وصورة مظلمة، لكن بعد ذلك تم نقل البث.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نؤكد حرص الجانبين بدول مجلس التعاون الخليجي ومصر على تعزيز أواصر علاقات التعاون الإقتصادي والإستثماري فى مختلف القطاعات ذات الإهتمام المشترك”.

وأضاف خلال كلمته اليوم بمنتدي الإستثمار والتجارة المصري الخليجي، أن إنعقاد المنتدي اليوم يعكس الثقة المتبادلة فى الأداء الإقتصادي للجانبين، كما يؤكد الإهتمام المشترك بالفرص الهائلة والتي يمكن الإستفادة منها والبناء عليها لتعزيز أواصر العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمار بين الجانبين.

ولفت أن دول التعاون الخليجي تعد من أهم شركاء مصر على صعيد النمو التجاري والإستثماري، لافتا إلى أن مصر نفذت مشروعات عملاقة فى مجال البنية التحتية.