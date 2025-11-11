مدبولي: الاحتياطيات من العملة الأجنبية تجاوزت الـ 50 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإحتياطيات من العملة الأجنبية تجاوزت الــ 50 مليار دولار، متابعا: “ بقالنا 38 شهر الإحتياطي دائما في تصاعد بعد الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها الدولة خلال العامين الماضيين، وبالتالي يعطي طمأنينية لكل المستثمرين”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء: “نعمل على جذب وتدفق المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة، ونأمل أن تتعافي بصورة أسرع إيرادات قناة السويس التي بدأت تسجل لأول مرة نمو إيجابي، ونأمل مع استمرار الأوضاع في المنطقة تبدأ تعود مرة أخري وبقوة حركة السفن في القناة”.

وتابع أن اليوم مصر أصبحت قادرة أن الموارد من العملة الصعبة تغطي إحتياجات الدولة، متابعا: “العالم كله يري هذا الأمر وبدأ يشعر بمدي تعافي الاقتصاد المصري، وأطمئن المواطنين أن هناك تدافع لإستثمارات أجنبية في كل المجالات”.