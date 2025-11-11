هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه كان هناك إقبال كبير من الأجانب والمصريين على زيارة المتحف المصري الكبير، متابعا: “أثني على مشاعر الإحساس والإنتماء والوطنية وفرحة المصريين بإفتتاح هذا الصرح العالمي، وبالتالي الإقبال على الأماكن السياحية في مصر ليس قاصرا على المتحف بل على الأهرامات ومتحف الحضارة”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن هناك بعض الحالات الفردية التي يحدث بها بعض الممارسات السلبية ويتم نشرها على وسائل التواصل الإجتماعي، معقبا: “ هناك بعض الممارسات التي تحدث داخل المتحف.. وإحنا أكيد كمصريين مش راضيين على هذه الممارسات كون أن تحدث حالة فردية أو أثنين هذا لا يعيب المنظومة”.

وتابع: “مجرد ظهور هذا الأمر تعطي إنطباع سلبي أتمني مننا كمواطنين أننا نحفاظ على حاجتنا ولا نسمح لهذه النوعية من الممارسات الفردية، ولو لقي واحد من المواطنين الأخرين يقوم بعمل تصرف سلبي عليه أن يوجهه وينصحه ويقوله خد بالك”.