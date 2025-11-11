مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن البنك المركزي أعلن عن وصول الاحتياطي النقدي ل٥٠ مليار دولار لافتا ان ارتفاع الاحتياطي جاء من قطاعات مثل السياحة والاتصالات والصناعة وتحويلات المصريين بالخارج .

وأضاف أن قناة السويس بدأت تسجل نمو إيجابي وأنه مع استقرار الأوضاع في المنطقة سوف يزداد مرور السفن في قناة السويس مشيرا الي ان الموارد من الاحتياطات النقدية تغطي الاحتياجات .

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل علي تطوير الصناعة لتقليل فجوة الاستيراد مشيرا الي انه تم وضع حجر اساس لمصنع سيارات جديد كما تم الاتفاق على إقامة مصنع للضفائر الكهربائية كما أن هناك تزايد في التسريع بالتنمية الصناعية.