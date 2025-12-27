التوك شو: ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. وشتاء حقيقي يضرب مصر

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

أسعار المعدن الأصفر بلا سقف واضح ومزيد من الصعود..ماذا قالت شعبة الذهب؟

تواصل أسعار الذهب تسجيل أرقام قياسية جديدة، مدفوعة بقرارات الفائدة الأمريكية وتزايد الإقبال الاستثماري، وهو ما دفع شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية إلى الكشف عن توقعاتها لمسار الأسعار مع اقتراب عام 2026

ارتفاع جنوني|عيار 21 يتخطي الـ 6000 اليوم..تعرف على أسعار الذهب

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه اليوم

رصد برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت.

برودة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

يتوقع خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر وليلا، مع نشاط للرياح.

غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير التصويت.. تفاصيل

قالت نجاة الجبالي مراسلة «اكسترا نيوز» من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات تتابع على مدار الوقت سير تصويت المصريين بالداخل في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية.

مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية وترفض أى إجراءات أحادية

أكدت مصر، رفضها التام للاعتراف بأي كيانات موازية أو انفصال بطرق غير شرعية وغير قانونية.

محافظ قنا: لدينا متابعة ميدانية وتصوير لكافة مجريات العملية الانتخابية بالمحافظة

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أنه تم عمل إستعدادات الإعادة لإنتخابات مجلس النواب منذ أكثر من أسبوع.

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

تشهد معظم محافظات الجمهورية اليوم أجواء شتوية بامتياز، مع تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا على بعض المناطق الشمالية.