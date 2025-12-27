قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أفسدت إسرائيل القانون الدولي وقواعد المساءلة بتلاشي وعد العدالة للفلسطينيين؟
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
توك شو

التوك شو: ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. وشتاء حقيقي يضرب مصر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

أسعار المعدن الأصفر بلا سقف واضح ومزيد من الصعود..ماذا قالت شعبة الذهب؟

تواصل أسعار الذهب تسجيل أرقام قياسية جديدة، مدفوعة بقرارات الفائدة الأمريكية وتزايد الإقبال الاستثماري، وهو ما دفع شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية إلى الكشف عن توقعاتها لمسار الأسعار مع اقتراب عام 2026

ارتفاع جنوني|عيار 21 يتخطي الـ 6000 اليوم..تعرف على أسعار الذهب

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه اليوم

رصد برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت.

برودة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

يتوقع خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر وليلا، مع نشاط للرياح.

غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير التصويت.. تفاصيل

قالت نجاة الجبالي مراسلة «اكسترا نيوز» من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات تتابع على مدار الوقت سير تصويت المصريين بالداخل في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية.

مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية وترفض أى إجراءات أحادية

أكدت مصر، رفضها التام للاعتراف بأي كيانات موازية أو انفصال بطرق غير شرعية وغير قانونية.

محافظ قنا: لدينا متابعة ميدانية وتصوير لكافة مجريات العملية الانتخابية بالمحافظة

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أنه تم عمل إستعدادات الإعادة لإنتخابات مجلس النواب منذ أكثر من أسبوع.

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

تشهد معظم محافظات الجمهورية اليوم أجواء شتوية بامتياز، مع تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا على بعض المناطق الشمالية.

التوك شو الذهب أسعار الذهب العملات الأجنبية الطقس الاحتلال

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

نواب يدينون اعتراف إسرائيل بـ "صوماليلاند" ..تهديد مباشر لأمن أفريقيا.. ومصر ستظل داعمة لوحدة الصومال ورافضة لمحاولات زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي

أحمد محسن قاسم

الجيل: اعتراف إسرائيل بـ «أرض الصومال» يزعزع الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي

الحبس

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

بالصور

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا

دعاوى قضائية تتهم تويوتا "بالغش" وإخفاء عيب خطير في سياراتها

تويوتا

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

