محافظ قنا: لدينا متابعة ميدانية وتصوير لكافة مجريات العملية الانتخابية بالمحافظة

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أنه تم عمل إستعدادات الإعادة لإنتخابات مجلس النواب منذ أكثر من أسبوع، إلى جانب عقد إجتماعات اللجان التنسيقية، وتوجيه جميع القطاعات الخدمية فى خدمة العملية الإنتخابية.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر التليفزيون المصري، أن العملية الإنتخابية تدار بأعلي درجةمن الإحترافية، موضحا أن قطاع الأمن يقوم بتأمين اللجان الإنتخابية، إلى جانب تواجد الحماية المدنية فى أماكن ونقط إرتكاز قريبة.

وتابع: “لدينا متابعة ميدانية وتصوير لكافة مجريات العملية الانتخابية بالمحافظة”.

وأجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية تفقد خلالها عدد من اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة الاستحقاقات الدستورية وسير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والشفافية.

رافقه خلال الجولة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف سعد، مدير إدارة قنا التعليمية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وخلال الجولة شدد محافظ قنا على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتعامل بحيادية تامة مع جميع المواطنين مع التأكيد على توفير المناخ الآمن الذي يضمن ممارسة الناخبين لحقهم الدستوري بحرية ويسر دون أي معوقات.