"معًا لتشجير قرية أولاد عمرو".. مبادرة لتحويل بؤر النفايات لمساحات خضراء بقنا

نفذت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، التابعة لمركز ومدينة قنا، حملة تجميل، تحت شعار "معًا لتشجير أولاد عمرو"، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بشأن الاهتمام بالمظهر الحضاري والارتقاء بالمنظومة البيئية، ضمن رؤية مصر 2030.

وثمن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الجهود المبذولة في المبادرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس وعيًا وطنيًا بأهمية الحفاظ على البيئة، وأن التوسع في المساحات الخضراء يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان استدامة الموارد البيئية للأجيال القادمة.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، نجحت في تجميل وتشجير ثالث موقع كان مخصصًا لتجمع النفايات سابقًا، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الطموحة التي أطلقتها الوحدة منذ شهر تحت شعار "معًا من أجل تشجير أماكن تجمعات القمامة بقرية أولاد عمرو".

وتابع أنور، بأن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، وتماشيًا مع رؤية القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالمنظومة البيئية وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على القرى، بما يضمن بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز قنا، إلى أنه تم إزالة كافة تراكمات القمامة من النقاط المستهدفة ونقلها للمقالب العمومية، وزراعة الأشجار المثمرة والزينة، في الأماكن التي تم تنظيفها لمنع عودة التجمعات مرة أخرى، مع استمرار العمل ليشمل كافة نقاط تجمع القمامة بالقرية تباعًا وفق الجدول الزمني للمبادرة.

ووجه أنور، الشكر والتقدير لكافة القائمين على إنجاح هذه المبادرة، مع الإشادة بدور العمال، والسائقين، والفنيين، الذين واصلوا العمل بجد وإتقان، مشيرًا إلى أن المجهود الرائع الذي بذلوه هو الركيزة الأساسية في تحقيق هذا المظهر المشرف للقرية.