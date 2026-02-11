قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
محافظات

"معًا لتشجير قرية أولاد عمرو".. مبادرة لتحويل بؤر النفايات لمساحات خضراء بقنا

يوسف رجب

  نفذت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، التابعة لمركز ومدينة قنا، حملة تجميل، تحت شعار "معًا لتشجير أولاد عمرو"، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بشأن الاهتمام بالمظهر الحضاري والارتقاء بالمنظومة البيئية، ضمن رؤية مصر 2030.

وثمن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الجهود المبذولة في المبادرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس وعيًا وطنيًا بأهمية الحفاظ على البيئة، وأن التوسع في المساحات الخضراء يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان استدامة الموارد البيئية للأجيال القادمة.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، نجحت في تجميل وتشجير ثالث موقع كان مخصصًا لتجمع النفايات سابقًا، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الطموحة التي أطلقتها الوحدة منذ شهر تحت شعار "معًا من أجل تشجير أماكن تجمعات القمامة بقرية أولاد عمرو".

وتابع أنور، بأن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، وتماشيًا مع رؤية القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالمنظومة البيئية وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على القرى، بما يضمن بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز قنا، إلى أنه تم إزالة كافة تراكمات القمامة من النقاط المستهدفة ونقلها للمقالب العمومية، وزراعة الأشجار المثمرة والزينة، في الأماكن التي تم تنظيفها لمنع عودة التجمعات مرة أخرى، مع استمرار العمل ليشمل كافة نقاط تجمع القمامة بالقرية تباعًا وفق الجدول الزمني للمبادرة.

ووجه أنور، الشكر والتقدير لكافة القائمين على إنجاح هذه المبادرة، مع الإشادة بدور العمال، والسائقين، والفنيين، الذين واصلوا العمل بجد وإتقان، مشيرًا إلى أن المجهود الرائع الذي بذلوه هو الركيزة الأساسية في تحقيق هذا المظهر المشرف للقرية.

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

حمزة عبد الكريم

يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

حواوشي

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد