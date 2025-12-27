قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل
النيجر يعتمد جواز سفر إلكتروني مشترك مع دول الساحل
بدء عملية التصويت في انتخابات الرلمان بالـ 19 دائرة الملغاة بـ7 محافظات
رفض واسع لاعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الإنفصالي.. يهدد أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 27-12-2025
حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت.. الإفتاء توضح
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان 19دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
أسعار المعدن الأصفر بلا سقف واضح ومزيد من الصعود..ماذا قالت شعبة الذهب؟
الصين تطلق 4 صناديق بتمويل حكومي لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة
مواجهات قوية بأمم أفريقيا.. أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
هل يجوز الجلوس مع زوجة أخي والكلام معها؟.. بـ3 شروط واحذر التساهل
مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع جنوني|عيار 21 يتخطي الـ 6000 اليوم..تعرف على أسعار الذهب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت .

الذهب في مصر

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6891 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6030 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5168 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 48240 جنيه.

الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

ترشيحاتنا

علي جمعة

كيف تستعين على الصبر؟.. علي جمعة يوضح

سنن النبي قبل النوم

سنن النبي قبل النوم تحفظك وتزيدك أجرًا.. لا تحرم نفسك فضلها

الزوجة

زمن سي السيد انتهى.. عالم بالأزهر: المرأة ليست ملزمة بخدمة أسرة الزوج

بالصور

فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية

أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي

كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز

كارثة على الريق
كارثة على الريق
كارثة على الريق

المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت

تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد