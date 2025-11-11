مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن صناعة التعهيد في مصر تحظى بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا أن هذه الصناعة التابعة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف ت فر ٧٠ ألف فرصة عمل جديدة خلال الأعوام المقبلة في صناعة التعهيد مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات يسهم في نمو حجم الصادرات والخدمات الرقمية، وتنافسية الدولة المصرية في العديد من الأسواق.

ولفت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماع مع رؤساء وقيادات 52 شركة من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة بمجال صناعة التعهيد، وذلك على هامش مشاركتهم في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي استضافتها القاهرة مؤخرا، والتي بانعقادها أكدت وعكست ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما تبلور في توقيع 55 اتفاقية بين الشركات المصرية والعالمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتتاح مراكز تعهيد جديدة في مصر أو التوسع في القائم منها، وذلك بالنظر لما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانات مادية وبشرية ساهمت في جذب هذه الشركات للعمل على أرضها.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مشاهد إقبال المواطنين علي المتحف المصري الكبير مشاهد جيدة جدا مؤكدا أن هناك حالة إيجابية منذ افتتاح المتحف المصري الكبير وهذا سوف يزيد من جذب السياحة لمصر.

أشار إلى أن ذلك يؤكد نجاح الجهود الترويجية المبذولة للمتحف المصري الكبير، والمزارات السياحية المختلفة، وانعكاسا للاحتفالية المبهرة التي أقيمت بمناسبة افتتاح هذا الصرح الحضاري الذي يحوي كنوز الحضارة المصرية، ويحكي تاريخها العريق، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في حجم واعداد السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن هناك بعض الممارسات الفردية السلبية التي الفردية داخل المتحف المصري الكبير لا يعيق تطوير الصرح العالمي موجها رسالة المواطنين أن نحافظ علي ممتلكاتنا حتي تكتمل فرحتنا.