مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن وزير التموين وجهاز حماية المستهلك، كان لهما دور وكذلك الشركات فى الالتزام بالتعاون مع الوزارة، وتم العمل على ضخ مزيد من المنافذ بشأن الزيت الحر.

قال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، أن الدولة حريصة على استقرار الأسعار، مؤكدا أن الحكومة تستهدف في النصف الثاني من 2026 أن يكون التضخم لا يتجاوز 8%.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: أن الشركات الخاصة هي المستفيد من انخفاض التضخم ، مؤكدا أنه يجب أن يعلم الكل أن انخفاض التضخم سيساعد في انخفاض أسعار الفائدة وسيسرع من وتيرة التنمية.

