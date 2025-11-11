أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت

اعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن عن امتنانه لاعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، قائلا:" نثمن الجهود التي قام بها الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة".



وقال الرئيس الفلسطيني في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي:" نثمن جهود الوسطاء في وقف الحرب على غزة، ولابد من إنهاء الكارثة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: “الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل نقطة تحول تاريخية ورسالة أمل لشعبنا الذي يناضل من أجل حريته واستقلاله”.

وتابع الرئيس الفلسطيني: “قريبون من إنهاء العمل على صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت”.

وأكمل الرئيس الفلسطيني: “نريد دولة فلسطينية ديمقراطية غير مسلحة”.

