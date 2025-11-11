سفير سنغافورة يشيد بجهود مصر في دعم جهود الإغاثة وتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة

استقبل محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، اليوم الثلاثاء ، سفير سنغافورة لدى مصر دومينيك جوه، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته إلى مدينة العريش.

وقد أشاد سفير سنغافورة، خلال اللقاء، بالدور المصري المحوري في دعم جهود الإغاثة، وحرص الدولة المصرية على ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل قطاع غزة.

واستعرض محافظ شمال سيناء مع السفير السنغافوري والوفد المرافق الجهود المصرية الكبيرة المبذولة لتسهيل دخول المساعدات وإجراءات استقبال الجرحى الفلسطينيين ونقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، مؤكداً استمرار الدعم المصري للأشقاء في غزة.

وأوضح المحافظ أن تلك الزيارة تاتي ضمن مناقشة الإجراءات العملية لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ، وبحث سبل تعزيز التعاون الإنساني وتنسيق الجهود الدولية في تقديم المساعدات.