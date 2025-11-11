عاهل الأردن يثمن دور اليابان في دعم جهود إنهاء الحرب في غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم /الثلاثاء/، ضرورة ضمان الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية، مثمنا موقف اليابان الداعم لهذه الجهود.



جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها عاهل الأردن في طوكيو مع رئيس مجلس النواب الياباني فوكوشيرو نوكاجا، ورئيس مجلس المستشارين الياباني ماساكازو سيكيغوتشي، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية اليابانية كازونوري تاناكا.



وشملت اللقاءات بحث العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان، خاصة في المجالات البرلمانية، بالإضافة إلى المشاريع التنموية والاقتصادية التي تدعمها اليابان في المملكة.



وأشاد عاهل الأردن بالدور الياباني في هذه المشاريع، مؤكدا استمرار الأردن في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار.



وبخصوص القضية الفلسطينية، شدد الملك عبدالله الثاني، على ضرورة الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية، محذرا من خطورة الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، موضحا أن السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة.