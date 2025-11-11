قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو الغيط يناقش مع نائب منسق عملية السلام الأوضاع المتدهورة في غزة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،
الديب أبوعلي

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، رامز الأكروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بحضور عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في العاشر من أكتوبر الماضي، وما خلفه من تداعيات إنسانية خطيرة. وأكد أبو الغيط خلال اللقاء ضرورة تضافر الجهود الدولية والعربية من أجل وقف الحرب وإنهاء العدوان، مشدداً على أهمية استعادة الخدمات التعليمية والصحية والأمنية بالقطاع، الذي يعاني انهياراً شبه كامل في بناه التحتية بسبب الحرب القائمة.

وأشار الأمين العام إلى أن استمرار المساعدات الإنسانية للقطاع يواجه عقبات كبيرة نتيجة القيود المفروضة على دخولها، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان المدنيين.

كما استمع أبو الغيط إلى تقديرات نائب المنسق الأممي حول الجهود المبذولة لاستعادة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في القطاع، والجهود الأممية لدعم برامج الإغاثة والتنمية.

وشدد الأمين العام على أهمية استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يعكس المرجعيات الدولية المتفق عليها لعملية السلام، ويدعم إطلاق مسار سياسي جاد يقوم على حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أبو الغيط، أن أي تصورات مستقبلية لإدارة قطاع غزة يجب ألا تتجاوز السلطة الفلسطينية الشرعية، مشيراً إلى أن وحدة الأراضي الفلسطينية تمثل ركناً أساسياً في أي تسوية سياسية عادلة وشاملة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء تناول أيضاً أهمية البدء في المرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار فور توقف القتال، بما يسمح بإطلاق جهود شاملة لإعادة بناء القطاع وتهيئة الأوضاع الإنسانية والمعيشية فيه.

جامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رامز الأكروف عملية السلام في الشرق الأوسط قطاع غزة الأراضي الفلسطينية إقامة دولة فلسطينية مجلس الأمن الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

انتخابات النواب

مشاركة ملحوظة من الشباب وكبار السن في انتخابات مجلس النواب 2025

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أهالي الجيزة يدعمون النائب محمد أبو العينين بالهتافات

انتخابات

رئيسة لجنة فرعية 3 بالأقصر: العملية الانتخابية تسير بكل سهولة ويسر

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد