أبو الغيط يناقش مع نائب منسق عملية السلام الأوضاع المتدهورة في غزة

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، رامز الأكروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بحضور عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في العاشر من أكتوبر الماضي، وما خلفه من تداعيات إنسانية خطيرة. وأكد أبو الغيط خلال اللقاء ضرورة تضافر الجهود الدولية والعربية من أجل وقف الحرب وإنهاء العدوان، مشدداً على أهمية استعادة الخدمات التعليمية والصحية والأمنية بالقطاع، الذي يعاني انهياراً شبه كامل في بناه التحتية بسبب الحرب القائمة.

وأشار الأمين العام إلى أن استمرار المساعدات الإنسانية للقطاع يواجه عقبات كبيرة نتيجة القيود المفروضة على دخولها، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان المدنيين.

كما استمع أبو الغيط إلى تقديرات نائب المنسق الأممي حول الجهود المبذولة لاستعادة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في القطاع، والجهود الأممية لدعم برامج الإغاثة والتنمية.

وشدد الأمين العام على أهمية استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يعكس المرجعيات الدولية المتفق عليها لعملية السلام، ويدعم إطلاق مسار سياسي جاد يقوم على حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أبو الغيط، أن أي تصورات مستقبلية لإدارة قطاع غزة يجب ألا تتجاوز السلطة الفلسطينية الشرعية، مشيراً إلى أن وحدة الأراضي الفلسطينية تمثل ركناً أساسياً في أي تسوية سياسية عادلة وشاملة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء تناول أيضاً أهمية البدء في المرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار فور توقف القتال، بما يسمح بإطلاق جهود شاملة لإعادة بناء القطاع وتهيئة الأوضاع الإنسانية والمعيشية فيه.