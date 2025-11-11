قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" ، بأن جهود الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة الإعمار تواجه تعثراً كبيراً، ما يثير مخاوف جدية من تقسيم القطاع بحكم الأمر الواقع لسنوات مقبلة. 

وتشير المصادر إلى أن الخطة التي تتضمن نزع سلاح حركة حماس وإقامة سلطة انتقالية في غزة، متوقفة فعلياً بسبب خلافات جوهرية بين الأطراف الرئيسية.

وكشفت المصادر الدبلوماسية ، أن أبرز أسباب تعثر خطة ترمب تكمن في نقطتين رئيسيتين:

نزع سلاح حماس: وهو ما ترفضه الحركة بشكل قاطع ، رغم أنه شرط أساسي للتقدم في الخطة.

وتواصل إسرائيل معارضتها لأي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب في إدارة القطاع، ما يعقد مسألة القيادة الانتقالية.

وفي ظل هذا الجمود، حذرت المصادر ، من أن "الخط الأصفر" الذي أنشأته إسرائيل بمحاذاة نقاط انسحابها بموجب المرحلة الأولى من الخطة، قد يتحول إلى "الحدود الفعلية الجديدة لغزة". 

ويسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على نحو 53% من القطاع، بما في ذلك المناطق الزراعية ورفح وأجزاء من مدينة غزة.

وأفادت المصادر أن تحركات إعادة إعمار غزة قد تقتصر على المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل فقط. هذا السيناريو، الذي تعارضه دول عربية تخوفاً من تكريس الانقسام، يعني أن غالبية سكان القطاع المكتظين سيبقون في المناطق المدمرة الخاضعة لسيطرة حماس دون دعم مالي عربي لإعادة البناء، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.

وأوضحت المصادر ، أن أي تقدم في المرحلة التالية من الخطة بات مرهوناً بـ "ضغط أمريكي" قوي على إسرائيل لقبول دور للسلطة الفلسطينية في غزة، بالإضافة إلى ضرورة حدوث "تحول كبير" في مواقف كل من حماس وإسرائيل لتنفيذ باقي بنود الاتفاق.

ويؤكد هذا التقرير من "رويترز" أن غياب الإجماع حول القضايا الجوهرية (نزع السلاح والإدارة المستقبلية) يضع مصير قطاع غزة ومستقبله السياسي والإنساني على شفا انقسام دائم، ويهدد بتحول الترتيبات الأمنية المؤقتة إلى وضع قائم يدوم لسنوات.

