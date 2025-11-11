قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار من المحكمة بشأن دعوى شركة عقارية بالتجمع ضد شادي محمد
أول تعليق من جمعية المؤلفين والملحنين على حفل أم كلثوم في إسرائيل l خاص
انتخابات النواب 2025.. مظاهرة انتخابية في حب مصر بمدينة 6 أكتوبر
حرصا على اختيار ممثليهم.. شاهد كبار السن والسيدات يزينون العرس الانتخابي بالجيزة
مباحثات مصرية–أوروبية حول الإصلاحات الهيكلية والمنح التنموية بقيمة مليار يورو
اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز
قرار عاجل من المحكمة لعدم التزام إبراهيم سعيد بدفع المصاريف الدراسية لبناته
تصريحات ترامب تثير أزمة.. روسيا تطلب تفسيرا حول استئناف التجارب النووية
البدري أفضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته مع أهلي طرابلس
قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك
معتز الخصوصي: في مصر أكثر من 100 حزب أغلبها لا تعمل على أرض الواقع
اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية بدوائر الهرم والعمرانية.. إقبال كبير منذ الساعات الأولى
أخبار العالم

تصريحات ترامب تثير أزمة.. روسيا تطلب تفسيرا حول استئناف التجارب النووية

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
أ ش أ

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تتلق أي رد من الولايات المتحدة الأمريكية حول تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن استئناف التجارب النووية.


وقال بيسكوف وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، "لم نتلق أي تفسير من نظرائنا الأمريكيين بشأن هذه المسألة"، لافتا إلى أنه من الممكن تنظيم محادثات ثنائية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.


وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، قد صرح في وقت سابق، أن موقف الولايات المتحدة من احتمال استئناف التجارب النووية لا يزال غامضا، وأن واشنطن لم توضح حتى الآن ما تعنيه، مشيرا إلى أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بأهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.


فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده الرئيس الأمريكي حول استئناف التجارب النووية، إلا أنه قد يشير إلى نية واشنطن استئناف التجارب النووية الواسعة النطاق.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف

