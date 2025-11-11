تصريحات ترامب تثير أزمة.. روسيا تطلب تفسيرا حول استئناف التجارب النووية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تتلق أي رد من الولايات المتحدة الأمريكية حول تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن استئناف التجارب النووية.



وقال بيسكوف وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، "لم نتلق أي تفسير من نظرائنا الأمريكيين بشأن هذه المسألة"، لافتا إلى أنه من الممكن تنظيم محادثات ثنائية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.



وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، قد صرح في وقت سابق، أن موقف الولايات المتحدة من احتمال استئناف التجارب النووية لا يزال غامضا، وأن واشنطن لم توضح حتى الآن ما تعنيه، مشيرا إلى أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بأهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.



فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده لم تتلق أي توضيحات بشأن ما قصده الرئيس الأمريكي حول استئناف التجارب النووية، إلا أنه قد يشير إلى نية واشنطن استئناف التجارب النووية الواسعة النطاق.