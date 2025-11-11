قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إدانة أردنية صارمة.. عمّان تعلن التضامن مع باكستان ضد الإرهاب

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشدّ العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين ضربا جمهورية باكستان الإسلامية، منهما التفجير الذي استهدف محيط محكمة في العاصمة إسلام أباد، وأسفر عن مقتل أكثر من 12 شخصا وإصابة 21 آخرين. 

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين، فؤاد المجالي، وقوف المملكة الأردنية الهاشمية وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في مواجهة الهجوم الأليم. 

وشدد المجالي على أن الأردن يرفض رفضاً قاطعاً جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين.

وقد جاء هذا الموقف الرسمي ليعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتزام الأردن بمكافحة الإرهاب والتطرف على الساحة الدولية. 

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأُسَر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا العمل الإجرامي، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن هجمات في وقت سابق استهدفت منشآت ومواقع حساسة في وانا وإسلام أباد. 

ففي وانا، الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا والمتاخمة للحدود الأفغانية، طال الهجوم كلية عسكرية، حيث تم استخدام سيارة مفخخة في اعتداء انتحاري تلته محاولة اقتحام، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين، وسط اتهامات للجيش الباكستاني لـ "طالبان باكستان" بتنفيذ الهجوم بتوجيهات من قياداتها في أفغانستان.

أما الهجوم في إسلام أباد، فقد أشار إلى هشاشة الوضع الأمني حتى في العاصمة، حيث تأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد لافت في وتيرة العنف في باكستان خلال الفترة الأخيرة، خاصة في المناطق القبلية، ويعزى جزء كبير منه إلى التوترات الحدودية مع أفغانستان.

وتشدد هذه الأحداث على التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها باكستان في سعيها لاجتثاث جذور الإرهاب، وتبرز أهمية الدعم الدولي والإقليمي لوقف تمويل وتوجيه الجماعات المتطرفة.

