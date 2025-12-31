شوط أول إيجابي بين الكاميرون وموزمبيق في أمم إفريقيا

انتهى الشوط الأول من مباراة الكاميرون وموزمبيق، بالتعادل الإيجابي 1-1 بينهما، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء هدف موزمبيق عن طريق جيني كاتومو في الدقيقة 23.

فيما جاء هدف الكاميرون عن طريق فيليسيو جواني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28.

تشكيل الكاميرون:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: كولينز فاي – جان شارل نيومسي – نيكولا نكولو

خط الوسط: كريستوفر كيمين – كارلوس باليبا – فرانك أنجيسا – مارتان نجيدا

خط الهجوم: برايان مبيومو – فرنسوا ماجري – إتيان كوفاني